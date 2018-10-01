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    Благоустройству сквера на улице Мыльникова мешают гаражи

    Вчера, 08:09
    Благоустройству сквера на улице Мыльникова мешают гаражи
    В Курске по федеральной программе обустраивают зеленую зону на улице Мыльникова. В конце октября здесь обещают сделать прогулочные дорожки, установить скамейки и урны. А в 2019-м сквер хотят озеленить - разбить цветник и засеять газон. Как пояснил зампредседателя городского комитета экологической безопасности и природопользования Алексей Вяткин, для окончательного благоустройства сквера необходимо провести сеть наружного освещения, а также сделать прогулочную дорожку, совмещенную с велотрассой, начиная от улицы Мыльникова и до проспекта Хрущева. Однако это невозможно без сноса гаражей, самовольно установленных на участке, отведенном под сквер. Сейчас администрация устанавливает владельцев этих строений.

     

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