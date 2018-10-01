поиск по сайту
 

    В завокзальной части Курска около 20 домов остались без горячей воды и тепла

    Вчера, 11:48
    В завокзальной части Курска около 20 домов остались без горячей воды и тепла
    В завокзальной части Железнодорожного округа Курска около 20 домов остались без тепла и горячей воды. В МЧС пояснили - это связано с ремонтом котельной ООО «ТГК». В зоне отключения:
    ул. 2-я Агрегатная, 43, 43а, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 
    2-й Весенний проезд, 20а, 22, 24, 26,
     3-я Агрегатная, 23, 23а, 23б, 23в, 23г.
    В спасательном ведомстве сообщили, что горячее водоснабжение и теплоснабжение потребителей восстановят после 16 часов.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама