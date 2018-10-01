В завокзальной части Курска около 20 домов остались без горячей воды и тепла

В завокзальной части Железнодорожного округа Курска около 20 домов остались без тепла и горячей воды. В МЧС пояснили - это связано с ремонтом котельной ООО «ТГК». В зоне отключения:

ул. 2-я Агрегатная, 43, 43а, 45, 47, 47а, 49, 51, 53,

2-й Весенний проезд, 20а, 22, 24, 26,



3-я Агрегатная, 23, 23а, 23б, 23в, 23г.

В спасательном ведомстве сообщили, что горячее водоснабжение и теплоснабжение потребителей восстановят после 16 часов.