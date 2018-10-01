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    Жители Льгова стали участниками спектакля-экспедиции

    Вчера, 14:05
    Жители Льгова стали участниками спектакля-экспедиции
    Жители Курской области стали участниками спектакля-экспедиции «Сквозь». Это новая работа известного российского продюсера Всеволода Лисовского.  Маршрут театралов и актёров пролегал через три области: Курскую, Орловскую и Тульскую. то из этого выйдет не знали ни зрители, ни автор. Как пишут «Ведомости»,  первые разъяснения группа из 40 зрителей получила в 5 утра на вокзале Курска. У проекта «Сквозь» было две части  - спектакль и научный эксперимент. В ходе последнего изучалось влияние представления на окружающую среду. Для этого исследователи взяли приборы для измерения магнитного поля, тонометры и  градусники. У зрителей периодически проверяли температуру и давление. Результаты затем фиксировали. Одной из точек экспедиции стал Льгов. Там четыре актрисы в образе невест зачитывали тексты из «Физики и философии» Вернера Гейзенберга. Жители Льгова к перфомансу отнеслись более чем спокойно. Лишь один раз рядом с участниками остановилась ржавая «девятка» и водитель спросил: «Видали у дороги бабу в белом платье? Крышу, что ли, совсем сорвало?». 
     
     
    по материалам vedomosti.ru

     

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