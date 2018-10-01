Четверо курян выращивали и продавали коноплю в промышленных масштабах

В Курске задержаны четверо подозреваемых в незаконном производстве и сбыте наркотиков. Всем от 22 до 23 лет. Как сообщили в УМВД, злоумышленники выращивали коноплю. Лабораторию оборудовали в Солнцевском районе в подвале сарая. Затем на общественном транспорте привозили наркотики в Курск. Продавали марихуану в основном иностранным студентам, поэтому к раскрытию преступления привлекли оперативников, владеющих иностранными языками.

В Курске подозреваемые снимали две квартиры. В одной постоянно проживали и осуществляли сбыт наркотиков, другую использовали в качестве склада. Арендованное жилье регулярно меняли, чтобы не попасть в поле зрения полицейских. При обысках квартир изъяли почти 300 готовых к продаже пакетиков с наркотиками, а также более 2,5 килограммов нерасфасованных наркотических веществ.

Подозреваемые арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт наркотических средств». За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.



