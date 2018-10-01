Липкие пальцы: один из способов Дымова добычи чужих орденов и медалей

Расследование журналистов о действиях экс-сотрудника УБОП города Курск, отставного полковника МВД и «крестного папика» на полставки Дмитрия Дымова вызвало отклик в обществе. Журналисты уже рассказывали о его связях с украинцем-нелегалом-зэком Константином Исаковым, а также выкладывали архивные документы о его тёмном прошлом. Во многом подозрительный «частный бизнес» Дымова тоже понемногу приобретает все более ясные очертания. А ведь экс-полковник много лет торгует орденами, медалями, знаками различия. Сам Дымов, кстати, порох если и нюхал, то только на стрельбище или в процессе своих криминальных дел. И как к нему попадали боевые награды, в том числе таких весьма закрытых организаций, как ЧВК «Вагнер», вопрос интересный. В поисках правды журналисты пришли к отставному подполковнику Сергею Богданову, который хорошо знает Дымова, но далеко не с лучшей стороны.





В свое время Дымов предлагал Богданову «крышу» для его оружейного магазина, однако Сергей отказался, после чего последовали проблемы. Ну а после вскрытия коррупционных схем в военкомате, где «работал» Дымов, Богданов был арестован по ложному обвинению с подачи УБОПовца.





История Богданова отлично проливает свет на работу экс-полковника Дымова, а также срывает завесу тайны с одного из методов получения медалей и орденов на продажу, на чем зарабатывает уволенный из МВД «предприниматель».





Журналисты побеседовали с бывшим подполковником Вооруженных Сил Российской Федерации Сергеем Богдановым, арестованным Дымовым по ложному обвинению.





- Расскажите, пожалуйста, какова судьба купюр, которые вам инкриминировали как взятку?





- Ни долларовых, ни рублевых, ни каких-либо иных купюр в деле так и не появилось. Собственно – откуда им появиться, когда даже неизвестно, что же такое оперативник Мальцев изымал из батареи в больничной палате. Были это реальные деньги или «кукла»? Даже ксерокопий купюр нет! В листах дела денежки отсутствуют. К делу не приобщены. И потому возникает вопрос – а были ли они вообще? Почему я сомневаюсь? Да потому, что если фальсификация готовилась в спешке, то тогда «Дымов и компания» вообще могли не найти денег. Сунули какие-нибудь билеты «банка приколов», и все.





- Какие статьи УК вам вменяли?





- Статья 116, и 334, это побои командиру. Крайне непорядочный, по моему мнению, был тип. Ну да ладно. Там тоже все белыми нитками шито. Ну и статья 290 - покушение на взятку. Все. Была еще статья 222, ч. 1 УК РФ. Она возникла по факту обнаружения у меня дома запала от гранаты. Убежден, что это проделки УБОПовцев. Есть и показания свидетелей о том, что они по квартире ходили свободно. Как еще миномёт не подкинули? Но 222-ю прекратили за сроком давности. Фото 2005-го года. А срок привлечения истек в течение двух лет. Вот и прекратили. Невиновность доказать не смог.





- И с этим более-менее ясно. Ну а какие были оперативно-розыскные мероприятия? Ведь документирование взятки, даже мошенничества, совершаемого должностным лицом, серьезное дело. Тут нужен оперативный эксперимент или, в крайнем случае, наблюдение. Но оперативный эксперимент требует вынесения постановления. Мотивирования его причин.





- Не было ни постановлений, ни конкретных мероприятий. Просто безликая формулировка «проведение ОРМ». Только года через четыре я добился ответа за подписью Куркина о том, что это была «проверочная закупка», однако все материалы ОРМ уничтожены. Что «закупали», действительно не ясно. Зато есть показания одного из оперативников в протоколе судебного заседания.





По словам Мальцева, не было никаких бумаг – только «устное распоряжение». А это уже превышение должностных полномочий, статья 286 УК РФ.





- Как вели себя в суде подполковник Дымов и его свита?





- Нервничали, путались в показаниях. Как видите, чуть ли не приводом Дымова в суд «вытягивали». Не хотел являться. Хотя, конечно, тут ничего не докажешь. Оперативный сотрудник всегда может сослаться на занятость.





- Теперь самый интересный вопрос. Награды в рамках обыска у вас изымали? И если награды были , то что они у вас делали? Ведь вам они не принадлежали? Вас судили по нескольким статьям, но 324-й о незаконном обороте наград среди них нет

- Ох… Вот это не самый приятный вопрос. Начну издалека. Да, обыск был. Хотя провели его тоже тоже сомнительно - по постановлению гражданской прокуратуры, а не военной. Это все равно, что военный прокурор, поймавший с поличным гражданского грабителя, пойдет обыскивать его дом. Бред. Задержать может, если видит грабеж. А потом сдаст полиции и пойдет домой! Все! В деле он будет просто свидетелем. А вот у меня…





Видите? Это еще по советскому УПК. Там прокурор обыски санкционировал. Как и аресты. Но разграничение полномочий существовало и в той версии кодекса. По военным должна была работать исключительно военная прокуратура, никак иначе.





- А как проходил сам обыск?

- Дымов проводил его лично. Вот первый лист.













Фото не очень, но видно, кто вписан. И вот последний лист. Список изъятого. Пожалуйста.





Вот они награды. Внизу. Медали – это так… Они не номерные и хранились у меня законно. Что-то от родных, что-то по военной службе вручали. Это же не за подвиг давали. По сути памятные знаки. А вот ордена…





- А ордена к вам как попали?





- Это больная тема. Мне стыдно. Но… В общем, оказывались они у меня через военкомат. Когда служишь в комиссариате, то люди иногда приносят награды умерших родных или друзей. Отдают. Просят сдать государству. Не часто, но приносят. Вот и мне несколько раз приносили… Большинство я отдавал сразу. Честно. Даже архивы можно поднять - если сохранились. А вот эти два ордена… Забыл! Вот просто забыл отдать в Министерство обороны. Понимаю конечно, что чести мне это не делает. Потому даже не собираюсь оправдываться. Все мы не святые. Но могу точно сказать, что при том ажиотаже вокруг моей персоны меня при желании легко могли бы привлечь. А так изъяли, и тишина. Владел-то я ими (пусть и на временных основаниях) законно. А что не сдал, так повторяю, это меня не красит. Но и на преступление не тянет. Дисциплинарная ответственность – да, согласен. И не «пикнул» бы, если бы получил хоть даже неполное служебное соответствие. Но преступных действий тут нет. Я ж их не продавал. И меня про эти ордена даже не спрашивали.





- А дальше? Вынесли отказной, так?..





- Я отказного в глаза не видел. А награды из дела исчезли. Военные прокуроры по передаче дела в 56-ю военную прокуратуру меня о них вообще не спрашивали. Куда они делись, не знаю – просто испарились. Хотя, по идее, тоже вещдоки. Да и характеризовали меня не лучшим образом. Могли обвинению пригодиться. Но исчезли! А отдали их или прикарманили, пусть полиция проверяет. Это несложно: номера- то есть. Вот смотрите - Орден Великой Отечественной Войны 2-й степени. Номер 6692919. Орден Красной Звезды. 3157641. Проследить их путь вполне возможно при нынешних компьютерах и базах данных. Смешно будет, если они всплывут где-нибудь как ворованные или изъятые. Почему-то я сомневаюсь, что с ними по закону поступили.





- Если ордена правда пропали, это весьма интересно характеризует как нравы УБОП, так и лично Дымова. Ведь изымал их он?





- Ну да. Дымов. Лично. И вот даже не знаю, передал ли в военное следствие. Учитывая поднятые вами факты, мог и не передать. А если бы передал, то там в уголовном деле отметка какая-то должна была быть. Мол, проведена проверка. Признаков состава преступления нет. Отказать в возбуждении. Судьбу наград определить. Это по закону. А как ими распорядились реально – Бог весть. Учитывая странности вокруг господина Дымова и наград, это настораживает.





Так завершился второй разговор с подполковником-отставником. Журналисты получили весьма тяжелые впечатления, поскольку пришло понимание, что в нашей стране человека осудить очень просто. Ну а нарушения Дымова в ходе отдельно взятой истории отлично ложатся в канву предыдущих фактов из биографии экс-полковника, которые стали известны ранее.

По материалам "КурскТВ"