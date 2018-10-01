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    В Воронеже состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди подразделений кассы и инкассации Сбербанка

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    В Воронеже состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди подразделений кассы и инкассации Сбербанка
    19 октября 2018 года, г. Воронеж. В Воронеже завершился конкурс «Лучший по профессии» среди подразделений кассы и инкассации Сбербанка, в котором приняли участие сотрудники со всей России и Белоруссии. Соревнования проводились в течение трех дней и показали высокий профессионализм и мастерство представителей этих профессий.

    Инкассаторы соперничали в стрельбе, владении приемами рукопашного боя, навыках физической подготовки, знаниях по специальной и медицинской подготовке. Кассиры соревновались в скорости пересчета наличных в рублях и иностранной валюте, проходили тестирование на знание нормативной базы и правильность заполнения документов, используемых при совершении кассовых операций. Кроме этого, демонстрировали навыки распознавания подлинности купюр. 

    В актовом зале Центрально-Черноземного банка состоялась торжественная церемония награждения победителей. К собравшимся обратились председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин и старший управляющий директор – директор департамента ЦУНДО ПАО Сбербанк Алексей Пономаренко.

    - Убежден, что вы все здесь лучшие. Просто, у кого-то сегодня осуществилась мечта и он стал победителем. Но все вы преодолели самих себя. Показали, что являетесь настоящими лидерами, - обратился к участникам Владимир Салмин. – Ваша вовлеченность и личные достижения способствуют повышению доверия к Сбербанку со стороны наших клиентов. 

    - За эти три дня вы доказали, что являетесь лучшими. Порою энергетика зашкаливала! – сказал на церемонии награждения Алексей Пономаренко. – Наша служба лучшая в стране. На нас смотрят, на нас ровняются, с нас берут пример. Спасибо вам и организаторам за выдающийся конкурс!

    В номинации «Лучший кассир» «бронзовым» призером стала кассир КИЦ «Ростовский» из Юго-Западного банка Светлана Денисенко. «Серебро» у контролера кассы пересчета КИЦ «Сормовский» из Волго-Вятского банка Татьяны Ильичевой. А первое место завоевал заведующий кассой КИЦ «Кемеровский» из Сибирского банка Иван Сергеев.

    В номинации «Лучший инкассатор» третье место у инкассатора КИЦ «Воронежский» из Центрально-Черноземного банка Дениса Веретенникова. На втором месте – старший инкассатор КИЦ «Хабаровский» из Дальневосточного банка Денис Колесников. Первое место в упорной борьбе завоевал старший инкассатор КИЦ «Ачинский» из Сибирского банка Роман Павлов.

    В финале конкурса, который в этом году проводился в Воронеже, приняли участие победители региональных этапов. В ПАО Сбербанк «Лучшего инкассатора» определяли в девятый раз, а «Лучшего кассира» - в четвертый. Подобные конкурсы стали неотъемлемой частью корпоративной культуры Сбербанка.

    Сегодня представители подразделений касс и инкассации Сбербанка только в Центральном Черноземье обслуживают свыше 13 тысяч объектов. На маршруты ежедневно выходят более 200 бригад инкассаторов, обеспечивая бесперебойную доставку ценностей и наличных денежных средств.

     

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