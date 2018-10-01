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    Два курских вуза попали в международный рейтинг ARES-2018

    Вчера, 15:56
    Два курских вуза попали в международный рейтинг ARES-2018
    Два курских вуза попали в международный рейтинг ARES-2018 (Academic Ranking of world universities-European Standard). Юго-Западный госуниверситет расположился на 92-м месте в рейтинге лучших вузов России, а Медуниверситет - на 61. Вузы получили рейтинги ВВ и ВВВ соответственно. В лидерах - фавориты всех подобных рейтингов: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносовa, Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого.

     

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