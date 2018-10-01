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    Старовойт пообещал зарегистрироваться в соцсетях

    Сегодня, 08:03
    Старовойт пообещал зарегистрироваться в соцсетях
    Врио губернатора Курской области Роман Старовойт пообещал зарегистрироваться в соцсетях. Об этом он сообщил на встрече с молодыми лидерами региона. Роман Старовойт признался, что на предыдущем месте работы он следил за всеми новостями в группе Росавтодора, хотя у него было своего аккаунта. «Я понимаю, насколько важно создать личную страницу, иначе не получится прямого контакта с населением. Я планирую зарегистрироваться и, как только это произойдет, сообщу и укажу точный адрес, чтобы все смогли пользоваться и этим каналом связи», - пообещал врио губернатора. На встрече с молодыми лидерами Старовойт отметил, что готов тесно работать с курянами и предложил активно делиться идеями  и инициативами, как сделать жизнь в регионе лучше и комфортнее.

     

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