Предприниматели Центрального Черноземья узнали, как увеличить продажи с помощью управления клиентским опытом

24 октября 2018 года, г. Воронеж. В Воронеже состоялось третье мероприятие программы «Бизнес класс» от Сбербанка и Google для действующих и начинающих предпринимателей. Проект проходит в регионе при поддержке Правительства Воронежской области. Тренинг посетили 160 самых активных участников программы из пяти регионов: Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Рязанской областей. Мастер-класс, рассчитанный на целый день, провел Илья Балахнин, генеральный директор и управляющий партнер Strikh Group. Мероприятие было посвящено увеличению продаж через управление клиентским опытом. Спикер рассказал, как составить маркетинговую стратегию, выстроить коммуникацию с покупателями и повысить процент повторных покупок.





На практической части мероприятия участники построили «карту путешествия» потребителя: от первого контакта с компанией до заключения сделки или совершения покупки; рассчитали формулу выручки и разработали систему позиционирования. Больше всего предпринимателям понравилась деловая игра «Elevator pitch»: они должны были представить, что находятся в лифте с экспертом и у них есть лишь 15 минут, чтобы заинтересовать его своим бизнесом.





Мастер-класс завершился презентацией командных работ. Особенно активно обсуждался проект по доставке продуктов через мобильное приложение. На этапе оформления заказа пользователи выбирают дату и промежуток времени, когда они смогут принять курьера. Накануне доставки приложение направляет оповещение, чтобы подтвердить заказ и выбрать уже более конкретное время. Особенность компании состоит в том, что все продукты доставляются напрямую со склада подрядчика. Спикер и участники обсудили, как можно усовершенствовать бизнес и определили новые направления для его развития.





Участница программы «Бизнес класс» Наталья Шуваева, руководитель event-агентства "WOW!Pro..." и директор детской танцевальной школы "Dance Life" в Воронеже, поделилась впечатлением о программе и мастер-классе: «Программа "Бизнес класс” привлекла меня своим уникальным форматом: максимум практики и минимум теории. Регистрируясь в проекте, я осознавала, что мне не хватает знаний по таким базовым направлениям, как: финансы, маркетинг и управление персоналом. Я получила большое количество информация как от видеолекций, так и от очных мастер-классов. На последнем мероприятии спикер не только давал полезные знания для развития бизнеса, но и подавал их с юмором и яркими примерами — все это помогло быстро и легко усвоить материал».





«"Голос” клиента — источник важной для предпринимателя информации, которая может помочь улучшить бизнес-процессы и повысить продажи. Именно от умения слышать этот "голос” во многом зависит успех компании, и предпринимателю нужно всегда быть на связи со своей целевой аудиторией, отслеживая ее потребности в быстро меняющемся мире, — говорит Илья Балахнин, эксперт программы «Бизнес класс». — На мастер-классе мы подробно разобрали, из чего формируется "путь” клиента и как им управлять. Надеюсь, полученные знания помогут участникам составить четкий портрет покупателей и улучшить свои показатели».

«Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа развития предпринимательских компетенцией для действующих и начинающих бизнесменов. Проект реализуется в 46 регионах России. В нем уже зарегистрировались более 350 тысяч человек со всей страны, в том числе более 17 тысяч из Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Рязанской областей.





«Бизнес класс» доступен в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Программа курса разработана ведущими российскими экспертами. Все жители России могут бесплатно к ней присоединиться и пройти восемь онлайн-модулей по основным направлениям: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Приглашаем зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro и приступить к обучению. Для успешного освоения тщательно отобранного материала понадобится не больше 1-3 свободных часов в неделю.





«Интенсив» включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также очные мероприятия и наставничество. В Воронеже планируется еще один мастер-класс. На него будут приглашены те участники проекта, которые успешно прошли этапы тестирования в интенсивный режим. Благодаря таким тренингам предприниматели могут опробовать новые методики развития и создания компании, а также завязать полезные деловые знакомства.



