Накануне вечером на проспекте Победы "Ларгус" сбил девочку на "зебре". Подробности ДТП сообщили в Госавтоинспекции. 24 октября примерно в 18.30 возле дома №22 по проспекту Победы 25-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», двигаясь от проспекта Дериглазова в направлении улицы Карла Маркса, допустил наезд на 11-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетнюю с ранением доставили в 4-ю горбольницу.







