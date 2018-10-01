поиск по сайту
 

    На проспекте Победы "Ларгус" сбил девочку на "зебре"

    Сегодня, 12:19
    На проспекте Победы
    Накануне вечером на проспекте Победы "Ларгус" сбил девочку на "зебре". Подробности ДТП сообщили в Госавтоинспекции. 24 октября примерно в 18.30 возле дома №22 по проспекту Победы 25-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», двигаясь от проспекта Дериглазова в направлении улицы Карла Маркса, допустил наезд на 11-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетнюю с ранением доставили в 4-ю горбольницу.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама