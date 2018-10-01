Пропавший в Железногорске мальчик мог уйти из дома

В Железногорске продолжаются поиски 8-летнего Даниила Бирюкова. 23 октября он не вернулся домой из школы. Поиск ведется безостановочно, с применением беспилотников и участием кинологов. Полицейские, Росгвардия, Следственный комитет, спасатели, волонтеры отряда «Лиза Алерт» работали всю ночь и уже вышли за пределы города, прочесывают зону в 5-10 километров вокруг Железногорска. На поиски мальчика поднялся буквально весь город.

Как рассказал ГТРК "Курск" старший помощник руководителя СУ СК России по Курской области Максим Рассамакин, следственно-оперативная группа всю ночь просматривала и анализировала видеозаписи с камер видеонаблюдения, изъятых у граждан и организаций. Более 400 волонтеров прочесывают жилой сектор и близлежащую территорию. Продолжался квартирный обход, опросы. У следствия есть данные, позволяющие сделать выводы, что ребенок может быть жив и попросту не хочет приходить домой - заявил представитель СК.



