поиск по сайту
 

    Курские антимонопольщики выявили нарушения при размещении госзаказа на рекламу в СМИ

    Сегодня, 12:50
    Курские антимонопольщики выявили нарушения при размещении госзаказа на рекламу в СМИ
    23 октября  в Курском УФАС России состоялось рассмотрение дела, возбужденного по жалобе ООО ТК "ТАКТ" на действия заказчика - ОБУЗ "Центр медицинской профилактики". Решением Комиссии Курского УФАС России по контролю в сфере закупок жалоба ТК "ТАКТ" признана частично обоснованной. 
    Как сообщает ТК «Такт», условия к участникам электронного аукциона Центр медицинской профилактики указал такие, что единственным, кого не касаются ограничения, стал филиал ВГТРК - ГТРК «Курск». 
    Федеральная антимонопольная служба вынесла предписание на устранение нарушений и обязала Центр медицинской профилактики внести изменения в аукционную документацию. 
    Также было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в сфере защиты конкуренции. В настоящее время закупка по оказанию услуг в СМИ приостановлена. Следующее заседание состоится в ноябре. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама