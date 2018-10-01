Курские антимонопольщики выявили нарушения при размещении госзаказа на рекламу в СМИ

23 октября в Курском УФАС России состоялось рассмотрение дела, возбужденного по жалобе ООО ТК "ТАКТ" на действия заказчика - ОБУЗ "Центр медицинской профилактики". Решением Комиссии Курского УФАС России по контролю в сфере закупок жалоба ТК "ТАКТ" признана частично обоснованной.

Как сообщает ТК «Такт», условия к участникам электронного аукциона Центр медицинской профилактики указал такие, что единственным, кого не касаются ограничения, стал филиал ВГТРК - ГТРК «Курск».

Федеральная антимонопольная служба вынесла предписание на устранение нарушений и обязала Центр медицинской профилактики внести изменения в аукционную документацию.

Также было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в сфере защиты конкуренции. В настоящее время закупка по оказанию услуг в СМИ приостановлена. Следующее заседание состоится в ноябре.



