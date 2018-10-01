Россиянам разъяснили рекомендации по замене полиса ОМС до 1 ноября

Замена полисов обязательного медицинского страхования проходит в плановом порядке, но старые полисы продолжают действовать, сообщили в "РИА Новости" пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

Если владелец полиса хочет поменять его на документ нового образца, он может обратиться в страховую медицинскую организацию, указанную на имеющемся полисе. Сделать это можно в любое удобное время в соответствии с графиком работы пунктов выдачи полисов.

Если же застрахованного гражданина не удовлетворяет качество работы страховой организации, то раз в год он имеет право поменять ее. Для этого до 1 ноября надо подать заявление в любую другую страховую медорганизацию.

Ранее московский фонд ОМС сообщил, что с 1 ноября приостановят выдачу новых полисов и возобновят ее только в январе. По данным фонда, больше половины застрахованных москвичей до сих пор пользуются документом старого образца.

По закону в экстренной ситуации лечебное учреждение не имеет права отказать больному со старым полисом в помощи или госпитализации. Но отказ возможен, если случай не экстренный.

Полис нового единого образца ввели в 2011 году из-за большого количества его разновидностей. Теперь между регионами работает система взаиморасчетов по оплате медицинской помощи, которая получена за пределами региона страхования: например, счет за лечение москвича в Краснодарском крае направляется в Московский городской фонд ОМС.