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    В Курской области выдали почти 7 тысяч ипотечных кредитов

    Сегодня, 12:06
    В Курской области выдали почти 7 тысяч ипотечных кредитов
    За 8 месяцев в Курской области выдано более 6700 ипотечных кредитов, это в 1,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Объем выданных ипотечных кредитов составил 10,4 млрд рублей, также увеличившись в 1,7 раза.
    По данным Отделения по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, общий объем ипотечной задолженности в регионе с начала года увеличился на 4,6 млрд рублей и достиг 33,6 млрд рублей. При этом доля просроченных кредитов незначительна – менее 1% от имеющейся задолженности. Средняя сумма ипотечного жилищного кредита в Курской области - 1,6 млн рублей, средний срок кредита - 16 лет и 2 месяца.  Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в регионе закрепилась на устойчиво низком значении 9,5% годовых, годом ранее она составляла 11,3%.

     

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