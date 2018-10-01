В Курской области выдали почти 7 тысяч ипотечных кредитов

За 8 месяцев в Курской области выдано более 6700 ипотечных кредитов, это в 1,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Объем выданных ипотечных кредитов составил 10,4 млрд рублей, также увеличившись в 1,7 раза.

По данным Отделения по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, общий объем ипотечной задолженности в регионе с начала года увеличился на 4,6 млрд рублей и достиг 33,6 млрд рублей. При этом доля просроченных кредитов незначительна – менее 1% от имеющейся задолженности. Средняя сумма ипотечного жилищного кредита в Курской области - 1,6 млн рублей, средний срок кредита - 16 лет и 2 месяца. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в регионе закрепилась на устойчиво низком значении 9,5% годовых, годом ранее она составляла 11,3%.