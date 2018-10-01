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    Федеральные трассы подготовили к зиме

    Сегодня, 12:37
    Федеральные трассы подготовили к зиме
    87 дорожных машин будут обслуживать зимой федеральные трассы в Курской области. Вся техника оснащена системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать их работу в режиме реального времени. Для ликвидации гололедицы заготовили более 37 тысяч тонн песко-соляной смеси. В оперативном управлении ФКУ «Упрдор «Москва-Харьков» в Курской области находятся федеральные трассы М-2 «Крым», А-142 «Тросна — Калиновка», Р-298 «Курск – Воронеж — автодорога Р-22 «Каспий». Их общая протяженность составляет 434 км. На подведомственных трассах установлены метеостанции, видеокамеры, датчики состояния дорожного покрытия. Собранная информация в круглосуточном режиме незамедлительно поступает в ЦУП Упрдора, где сразу же принимаются надлежащие меры.
    Прием сообщений о дорожной обстановке в круглосуточном режиме осуществляется по телефонам диспетчерской службы ФКУ «Упрдор «Москва — Харьков» (4862) 75-07-69, (4862) 47-01-05.

     

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