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    В Курске в «тройной» аварии пострадали две женщины

    Сегодня, 12:18
    В Курске в «тройной» аварии пострадали две женщины
    Утром 31 октября в Курске произошла авария с участием трех автомобилей. Как рассказали в Госавтоинспекции, на Литовской возле дома №12 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь со стороны Сумской в направлении улицы Добролюбова, столкнулся с попутным «Шевроле Авео» под управлением 38-летней женщины. После этого «Шевроле» врезался в еще один попутный автомобиль «Хонда Аккорд», за рулем которого находился 29-летний парень. В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили курянка, управлявшая «Шевроле», и 18-летняя пассажирка ВАЗа. Пострадавших доставили в больницу.

     

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