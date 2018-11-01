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    У курян впереди три выходных

    Сегодня, 08:08
    У курян впереди три выходных
    Сегодня у курян, как и у всех остальных россиян, последний рабочий день перед трехдневными выходными. На воскресенье пришелся День народного единства, поэтому выходной перенесли на понедельник, 5 ноября. Чтобы праздничные выходные не были омрачены происшествиями, со 2 по 6 ноября экстренные службы будут функционировать в режиме «Повышенная готовность». Курян же приглашают отметить День народного единства на Театральной площади. В воскресенье в полдень там начнется начнётся митинг и концерт «Россия объединяет», в нем примут участие  лучшие творческие коллективы города.  

     

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