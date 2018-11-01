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    Курский аэропорт могут назвать в честь Дейнеки или Свиридова

    Сегодня, 17:08
    Курский аэропорт могут назвать в честь Дейнеки или Свиридова
    Более трех тысяч курян приняли участие в опросе «В честь кого следует назвать Международный аэропорт Курск?» Он проводится на Официальном социологическом портале Курской области, а также в группе «ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (Курская область)» (http://vk.com/crrkursk).
    На выбор 10 имен, среди них учёный, астроном Семёнов, изобретатель Уфимцев, преподобный Серафим Саровский, купец-путешественник Шелихов, скульптор Клыков, летчики Боровых и Зеленко... В комментариях куряне предлагают свои варианты. Пока в лидерах держатся художник-монументалист Александр Дейнека и композитор Георгий Свиридов.

     

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