Курский аэропорт могут назвать в честь Дейнеки или Свиридова

Более трех тысяч курян приняли участие в опросе «В честь кого следует назвать Международный аэропорт Курск?» Он проводится на Официальном социологическом портале Курской области, а также в группе «ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (Курская область)» (http://vk.com/crrkursk).

На выбор 10 имен, среди них учёный, астроном Семёнов, изобретатель Уфимцев, преподобный Серафим Саровский, купец-путешественник Шелихов, скульптор Клыков, летчики Боровых и Зеленко... В комментариях куряне предлагают свои варианты. Пока в лидерах держатся художник-монументалист Александр Дейнека и композитор Георгий Свиридов.



















