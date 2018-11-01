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    «Правомобиль» признали лучшим правозащитным проектом в стране

    Вчера, 08:06
    «Правомобиль» признали лучшим правозащитным проектом в стране
    Курский проект «Правомобиль» стал победителем общероссийского конкурса социальных проектов «Мой проект – моей стране» в номинации «Базовые права и свободы». Награждение победителей и презентация проектов-финалистов первым лицам государства состоялось на форуме «Сообщество». Его ежегодно проводит Общественная палата РФ. Напомним, в рамках проекта «Правомобиль» колесит по Курской области, жители удаленных районов могут получить юридическую помощь. Выездные приемы проводят представители нескольких ведомств, в том числе, прокуратуры, службы судебных приставов, полиции.

     

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