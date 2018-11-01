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    Курянин украл с чужой карты 140 тысяч рублей

    Вчера, 14:39
    Курянин украл с чужой карты 140 тысяч рублей
    46-летний курянин потерял кредитку, но заметил это только, когда ему пришло сообщение о снятии 140 тысяч рублей. Как выяснилось, деньги обналичил мужчина, который случайно обнаружил на прилавке магазина карту с прикреплённым пин-кодом. Оперативникам удалось найти фотографию предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний курянин. Часть похищенных денег изъяли, остальную сумму подозреваемый обязался вернуть. По факту кражи возбуждено уголовное дело - сообщили в региональном УМВД.

     

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