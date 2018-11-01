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    Курская «Инвента» одержала вторую победу в Кубке Европы

    Сегодня, 11:38
    Курская «Инвента» одержала вторую победу в Кубке Европы
    В четверг в Курске состоялся матч 3-го тура группового раунда женского Кубка Европы по баскетболу. «Инвента» на своём паркете взяла верх над белорусским клубом «Цмоки-Минск» со счётом 63:46. К этой встрече у обеих команд было по одной победе и одному поражению. Теперь на счету курянок две победы в Кубке Европы. Лучшими в составе команды Элен Шакировой стали Елизавета Шабанова, отметившаяся дабл-даблом — 11 очков и 10 подборов, в двух шагах от «дабла» остановилась Анна Пачурина — 9 + 9, по 8 баллов заработали Кристина Сафонова и Юлия Козик.
    Следующую игру турнира «Инвента» проведёт тоже в Курске. 29 ноября к нам пожалует польская «Висла». Но прежде, 25 ноября в рамках российской Премьер-лиги курянки на своём паркете сразятся с оренбургской «Надеждой».

     

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