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    В Поныровском районе обнаружили очередной арсенал боеприпасов

    Сегодня, 11:58
    В Поныровском районе обнаружили очередной арсенал боеприпасов
    В Поныровском районе обнаружили очередной арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Как рассказали в МЧС, 8 ноября в «Службу спасения-112» поступил звонок от командира поискового отряда «Курган», он сообщил об опасной находке вблизи села Ольховатка. На место выехали полицейские и саперы. Они изъяли 51 единицу боеприпасов, это артснаряды калибром 76 и 45 мм, гранаты «Ф-1» и «РГД». Все взрывоопасные предметы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

     

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