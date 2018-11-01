В Поныровском районе обнаружили очередной арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Как рассказали в МЧС, 8 ноября в «Службу спасения-112» поступил звонок от командира поискового отряда «Курган», он сообщил об опасной находке вблизи села Ольховатка. На место выехали полицейские и саперы. Они изъяли 51 единицу боеприпасов, это артснаряды калибром 76 и 45 мм, гранаты «Ф-1» и «РГД». Все взрывоопасные предметы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.