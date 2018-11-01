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    В драмтеатре покажут боевик «Решение о ликвидации»

    Сегодня, 08:45
    В драмтеатре покажут боевик «Решение о ликвидации»
    В Курске 11 ноября в рамках проекта «Кино в театре» покажут военный боевик «Решение о ликвидации». Как рассказали в Киновидеофонде, в основе фильма лежит известная операция ФСБ по уничтожению одного из самых одиозных террористических лидеров, проходившая на территории Северной Осетии и Ингушетии. Сценарий написан на воспоминаниях непосредственных участников операции. Роли играют Игорь Петренко, Иван Шахназаров, Алексей Вертков. Начало сеанса в драмтеатре имени Пушкина в 13 часов. 

     

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