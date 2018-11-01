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    В курском музее открылась выставка работ Никаса Сафронова

    Сегодня, 10:50
    В курском музее открылась выставка работ Никаса Сафронова
    В курском краеведческом музее открылась выставка Никаса Сафронова. Сам художник на открытие не приехал. Но, возможно, он посетит город позже. Выставка будет работать до 16 декабря. Экспозиция включает более 70 картин. Хотя привезли гораздо больше, просто все не вместились в несколько залов музея. Уникальность вернисажа, по словам организаторов, в том, что часть полотен экспонируется впервые и, скорее всего, российский зритель больше их не увидит. Они написаны по заказу короля Бахрейна. Практически любую картину на выставке, за исключением тех, что уже имеют владельцев, можно купить. Цены — договорные, от 5-7 тысяч долларов за небольшую акварельную зарисовку до 100 тысяч евро.
     
     
    По материалам издания "Друг для друга"

     

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