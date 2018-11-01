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    Для жителя Глушковского района рыбалка закончилась трагедией

    Вчера, 16:35
    Для жителя Глушковского района рыбалка закончилась трагедией
    Трагедией закончилась рыбалка для жителя Глушковского района. Как сообщили в МЧС, 36-летний мужчина планировал порыбачить с лодки. Накануне утром он ушел из дома, но так и не вернулся. Родственники обратились за помощью. После уточнения всех обстоятельств полицейские нашли на берегу Сейма велосипед пропавшего курянина. На воде также обнаружили надувную лодку. На место возможного происшествия направили водолазов. Спустя несколько часов утонувшего мужчину подняли из воды. Обстоятельства трагедии выясняются.

     

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