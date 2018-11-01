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    Самыми востребованными профессиями оказались специалисты по продажам

    Сегодня, 12:05
    Самыми востребованными профессиями оказались специалисты по продажам
    Сайт по поиску работы HeadHunter проанализировал свою базу вакансий по Курской области. Почти треть самых востребованных профессий в регионе относятся к сфере продаж. Рабочий персонал требуется в 21% случаев, а производство претендует только на 15 процентов рабочих рук. Столько же профессионалов ожидают транспорт, логистика, строительство и недвижимость вместе взятые. Показатели по сравнению с соседними областями по ЦФО практически не отличаются. 

     

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