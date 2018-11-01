Самыми востребованными профессиями оказались специалисты по продажам

Сайт по поиску работы HeadHunter проанализировал свою базу вакансий по Курской области. Почти треть самых востребованных профессий в регионе относятся к сфере продаж. Рабочий персонал требуется в 21% случаев, а производство претендует только на 15 процентов рабочих рук. Столько же профессионалов ожидают транспорт, логистика, строительство и недвижимость вместе взятые. Показатели по сравнению с соседними областями по ЦФО практически не отличаются.