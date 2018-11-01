В четырех железногорских школах нет учителей математики

В четырех школах Железногорского района нет учителей математики - сообщил изданию "Эхо недели" глава района Александр Фролков. "Вакансии учителей математики имеются в Новоандросовской, Троицкой и Студенокской школах (по 20 часов). Здесь проблема с распределением часов математики временно решена за счет внутреннего совмещения, вплоть до привлечения учителей начальных классов к преподаванию математики в 5-6 классах. Есть проблема в Михайловской школе, там аналогичное привлечение не проводилось. Директору неоднократно предоставлялась информация о лицах, которых возможно привлечь к преподаванию математики, но вопрос решен отрицательно", - рассказал Фролков.

Директор Михайловской школы Наталья Касатова, которая отказалась принять на вакантную должность учителя математики студента третьего курса, уволилась.

- Учитель физики и информатики, нагрузка которого составляет 27 часов, не может взять на себя еще и математику - 42 часа в 5-11 классах, - рассказала Наталья Касатова. - Мне предлагали перевести на преподавание математики учителей изобразительного искусства или технологии. Предлагали пригласить пенсионеров, но они не согласились. Кроме того, настаивали на том, чтобы я приняла на работу третьекурсника, который находится в академическом отпуске. Я от этого отказалась.

В Михайловской школе обучается 229 человек. Все они остаются без учителя математики. Теперь этот вопрос придется решать новому директору.

- Тем временем, в Нижнеждановской школе, где учатся 35 детей, работают пять учителей математики, - информирует газета «Эхо недели».