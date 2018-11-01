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    В Курчатове управляющая компания оштрафована на четверть миллиона

    Сегодня, 08:12
    В Курчатове управляющая компания оштрафована на четверть миллиона
    В Курчатове управляющая компания  ООО УК «Управдом» оштрафована на 250 тысяч рублей. Множество нарушений выявила выездная проверка Госжилинспекции, куда обратились жители дома №3 по улице Молодежная. Они жаловались на неудовлетворительное состояние дома. Ревизоры обнаружили неудовлетворительное состояние кровли, подъездов, ступеней на входе в подъезд, частичное отсутствие освещения, скопление крупногабаритного мусора. Помимо штрафа, который наложен на организацию мировым судом, руководству управляющей компании необходимо устранить все выявленные нарушения. Также по решению суда штраф в 25 тысяч рублей за неисполнение предписания должен заплатить руководитель управляющей компании  ООО «ТСЖ Восход - Управдом». В ноябре 2018 года в рамках внеплановой выездной проверки установлено, что выданное ранее Госжилинспекций предписание по устранению причин увлажнения ограждающих конструкций на техническом этаже над кв. №45 по проезду Сергеева, д.12А, не выполнено. 

     

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