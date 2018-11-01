Жителям проспекта Хрущёва подвозят воду в цистернах

В Северо-Западном районе Курска продолжаются восстановительные работы на водопроводе. Ещё накануне на месте работала аварийная бригада «Курскводоканала». Работы велись и ночью, выяснилось, что там требуется полная замена аварийного участка трубопровода. Полностью последствия аварии специалисты должны устранить сегодня. Водоснабжение жителей Северо-Западного района вечером удалось наладить по резервной схеме, кроме, дома №34 по проспекту Хрущёва. Курянам, проживающим в этой многоэтажке организован подвоз воды в цистернах, уточнили в региональном МЧС. Напомним, повреждение водовода произошло при проведении работ по засыпке коллектора.