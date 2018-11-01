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    Курские студенты получили именные стипендии

    Сегодня, 08:12
    Курские студенты получили именные стипендии
    В актовом зале администрации Курска собрали лучших студентов высших и средних специальных учебных заведений. 40 учащихся получили именные стипендии главы города. Награды разделены по нескольким номинациям: «Золотая зачетка», «Студенческая наука», «Молодые лидеры», «Ступень к Парнасу», «К вершине Олимпа» и «Студенческая семья». На соискание стипендий в этом году поступило 113 заявок. Также подвели итоги спортивного сезона 2017-2018 годов. 10 лучших юных воспитанников детско-юношеских школ города получили удостоверения именных стипендиатов администрации Курска.

     

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