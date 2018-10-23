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    По мнению Старовойта, штат чиновников в Курской области раздут

    Сегодня, 12:42
    По мнению Старовойта, штат чиновников в Курской области раздут
    Продолжается оптимизация структуры администрации Курской области. Своими постановлениями врио губернатора Роман Старовойт упразднил должность Уполномоченного по правам ребенка при главе региона. Этими полномочиями наделяется директор департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области. Также упразднены два отдела: по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Их присоединят к комитету потребительского рынка и департаменту по опеке и попечительству соответственно. В интервью ГТРК "Курск" Роман Старовойт высказал мнение, что штат чиновников был раздут, а некоторые структуры и вовсе создавались для того, чтобы «пристроить» каких-то конкретных людей. "Чем меньше будет количество чиновников, тем проще будет управлять процессом. Мы находимся на государственной гражданской службе, а служба подразумевает выполнение задач, которые ставит население Курской области",-  заявил глава региона.

     

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