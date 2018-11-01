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    В Сеймском округе замена 3,5 км теплосетей приведет к отключениям горячей воды

    Сегодня, 12:54
    В Сеймском округе замена 3,5 км теплосетей приведет к отключениям горячей воды
    Специалисты курского филиала «Квадры» реконструируют более 3,5 км сетей горячего водоснабжения в Сеймском округе. Как пояснили в компании, эти сети в значительной степени изношены. Поэтому теплоэнергетики выделили дополнительные средства, чтобы заменить наиболее ветхие участки до зимних морозов. Отмечается, что для присоединения новых сетей к системе будут производиться краткосрочные отключения горячей воды в отдельных жилых кварталах. При этом теплоснабжение потребителей будет осуществляться в обычном режиме. Завершить реконструкцию планируют в первой декаде декабря, стоимость проекта превышает 25 млн рублей.

     

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