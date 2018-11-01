На этой неделе Курскую область посетит делегация Совета Федерации

Сегодня в Курской области ждут с официальным визитом представительную делегацию Совета Федерации. Сенаторы в течение двух дней выступят по социально-экономическим, политическим и иным вопросам. Такая встреча в регионе пройдет впервые. В ней примут участие и депутаты Курской областной Думы. Приезд делегации Совфеда анонсировал врио губернатора Роман Старовойт на встрече с депутатами облдумы фракции партии «Единая Россия».



