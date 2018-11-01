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    На этой неделе Курскую область посетит делегация Совета Федерации

    Сегодня, 08:00
    На этой неделе Курскую область посетит делегация Совета Федерации
    Сегодня в Курской области ждут с официальным визитом представительную делегацию Совета Федерации. Сенаторы в течение двух дней выступят по социально-экономическим, политическим и иным вопросам. Такая встреча в регионе пройдет впервые. В ней примут участие и депутаты Курской областной Думы. Приезд делегации Совфеда анонсировал врио губернатора Роман Старовойт на встрече с депутатами облдумы фракции партии «Единая Россия».

     

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