За сутки с курских дорог в кювет опрокинулись 4 автомобиля

19 ноября на дорогах Курской области зарегистрированы 4 похожих ДТП - автомобили вылетели в кювет. По данным Госавтоинспекции, первая авария произошла около 4 утра в Октябрьском районе. Автомобилистка на ВАЗовской "семёрке" не справилась с управлением и оказалась в кювете. Женщину доставили в местную райбольницу. Около 7 утра в селе Густомой Льговского района в кювете оказался автомобиль "Дэу Нексия". 35-летний пассажир обратился за медицинской помощью. Около полудня в Курском районе на трассе М-2 «Крым» еще одна женщина не удержала "семёрку" на дороге. Травмы в этом ДТП получила не только автомобилистка, но и четырёхлетний пассажир. Обоих госпитализировали. Еще два человека пострадали в вечерней аварии в Фатежском районе. Там в кювет улетел "Фиат". Покалечились 24-летний водитель и 23-летняя пассажирка, их доставили в Фатежскую ЦРБ.

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