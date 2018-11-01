Администрация Льгова объявила акцию по сбору макулатуры. Макулатуру необходимо сдавать в связках, можно не сортировать. Акция продлится до 30 ноября. Приносить бумагу и картон следует по адресу: Льгов, улица Карла Маркса, 37. Принимать её будут не только в рабочие дни, но и по субботам, с 10 до 12 часов. С помощью сбора макулатуры местные власти хотят внести свой вклад в улучшение экологической обстановки и предотвращение нецелесообразной вырубки лесов. Средства, полученные от сдачи макулатуры, направят на проведение мероприятий для увековечения памяти погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и других локальных конфликтах.