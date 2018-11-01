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    В Курской области изъяли более 11 килограммов наркотиков

    Вчера, 13:12
    В Курской области изъяли более 11 килограммов наркотиков
    Курская полиция в этом году из незаконного оборота изъяла более 11 килограммов наркотиков, причем полтора килограмма это героин, всё остальное -синтетические наркотики. За причастность к их сбыту через Интернет задержаны 92 человека. В УМВД отметили, что постоянно проверяют сайты и соцсети на предмет пропаганды наркотиков. Помогают в этой работе молодежные движения и волонтерские объединения. Так установлено 26 Интернет-адресов, где содержится запрещенная к распространению информация. О них уже сообщили в Роскомнадзор.

     

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