В Курской области изъяли более 11 килограммов наркотиков

Курская полиция в этом году из незаконного оборота изъяла более 11 килограммов наркотиков, причем полтора килограмма это героин, всё остальное -синтетические наркотики. За причастность к их сбыту через Интернет задержаны 92 человека. В УМВД отметили, что постоянно проверяют сайты и соцсети на предмет пропаганды наркотиков. Помогают в этой работе молодежные движения и волонтерские объединения. Так установлено 26 Интернет-адресов, где содержится запрещенная к распространению информация. О них уже сообщили в Роскомнадзор.



