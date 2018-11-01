В Курскэнерго подведены итоги работы в области охраны труда за 10 месяцев 2018 года

Предотвращение и снижение уровня производственного травматизма, охрана труда (ОТ), сохранение здоровья и жизни персонала являются приоритетными задачами для филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго». На выполнение мероприятий по охране труда за 10 месяцев 2018 года выделено более 32 млн рублей.





Большая часть, свыше 22 млн рублей, направлена на приобретение средств индивидуальной защиты, инструментов и приспособлений, около 2,6 млн рублей – на мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве, 5 млн рублей – на санитарно-гигиенические мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве, более 2,5 млн рублей израсходовано на общее улучшение условий труда.

Специалистами производственных служб филиала регулярно проводятся комплексные, тематические, плановые, внеплановые проверки, еженедельные обходы и осмотры рабочих мест по условиям ОТ.

В число важных направлений в области охраны труда входит обучение сотрудников филиала «Курскэнерго» безопасным методам и приемам ведения работ. С целью профилактики производственного травматизма, за 10 месяцев этого года в Пункте тренировки оперативного персонала Курскэнерго прошли обучение более 120 человек. Кроме получения теоретических знаний, отрабатывались практические навыки работы по оказанию первой медицинской помощи, 24 сотрудника филиала получили квалификацию «инструктор массового обучения навыкам оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве».



