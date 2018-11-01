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    Сенатор Богданов уступает Михайлову место в Совете Федерации

    Сегодня, 11:51
    Сенатор Богданов уступает Михайлову место в Совете Федерации
    Сенатор от Курской области Виталий Богданов написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по регламенту Андрея Кутепова. По словам источника РИА Новости в Совфеде, Богданов досрочно уходит из палаты, чтобы освободить место для бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова. Ожидается, что Михайлова наделят сенаторскими полномочиями на очередном заседании Курской областной Думы. Оно назначено на 4 декабря. Добавим, 65-летний медиамагнат Виталий Богданов представляет Курскую область в Совете Федерации с июня 2006 года.

     

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