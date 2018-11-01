За сутки на курских дорогах сбили трёх женщин

21 ноября на дорогах Курской области сбили трёх женщин. Как рассказали в Госавтоинспекции, первое ДТП произошло в восьмом часу утра на улице Крюкова Курска. Автобус ПАЗ допустил наезд на 20-летнюю девушку, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшую госпитализировали в 4-ю городскую больницу. Около 13 часов происшествие с участием пешехода зарегистрировали на улице Ленина Обояни. Водитель «Тойоты Камри», выезжая с прилегающей территории, осуществляя поворот налево, наехал на 69-летнюю пенсионерку, она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Пожилая женщина с ранением обратилась в местную райбольницу.

Еще одно ДТП с пешеходом зафиксировали в двенадцатом часу ночи в поселке Кировский Пристенского района. Водитель ВАЗовской "восьмёрки" сбил 62-летнюю женщину, которая шла по проезжей части в попутном направлении. Пострадавшую госпитализировали.



