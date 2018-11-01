Губернатор Ставрополья проиграет на выборах оппозиционному кандидату – эксперт

На Ставрополье осенью 2019 года может повториться сценарий Приморского края, где действующий губернатор проиграл оппозиционному кандидату, сообщил в интервью REGNUM политолог Сергей Поляков.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров не пройдет даже во второй тур выборов, если будет до них допущен, сообщил член экспертного клуба «Регион» политолог Сергей Поляков. По его словам, Владимиров в последнее время демонстрирует плохие показатели в рейтингах глав регионов, а избиратели ему не доверяют.

«Главное – крайняя степень неудовлетворенности жителей края результатами работы Владимирова. Я не припомню ни одного другого региона, где бы жители четырежды обращались к Президенту с требованием уволить губернатора», - говорит Сергей Поляков.

Негатива добавляют и многочисленные уголовные дела в отношении чиновников из окружения Владимирова, напоминает эксперт. Все это не может не раздражать Кремль, который, по одной из версий, отправит губернатора Ставрополья в отставку уже в ближайшее время.

«Следующая волна отставок, на мой взгляд, будет. И произойдет она скорее всего после Нового года», - говорит Поляков.

Чтобы не допустить провала властного кандидата на сентябрьских выборах 2019 года главу Ставрополья могут заменить на более популярного политика. Кто им станет – пока не известно.

По данным политолога, на предстоящих сильных кандидатов выставят партии системной оппозиции – КПРФ или ЛДПР.