Курянка похитила со счета пенсионерки из Подмосковья 400 тысяч рублей. Всё началось летом, когда 78-летняя жительница Королёва при подключении услуги мобильный банк по невнимательности неверно указала номер телефона. К своему счету она подключила телефон, принадлежащий жительнице Дмитриевского района. 27-летняя курянка сразу поняла, в чем дело, и решила воспользоваться ситуацией. За три месяца она похитила почти 400 тысяч рублей. Хозяйка счета об этом не подозревала, так как сообщения о снятии денег ей не поступали. Исчезновение средств пенсионерка обнаружила, когда не смогла расплатиться картой из-за отсутствия на ней денег. Совместными усилиями подмосковных и курских полицейских удалось установить злоумышленницу. На курянку завели уголовное дело. Следствие будет добиваться возмещения ущерба потерпевшей.