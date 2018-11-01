"Динамо" победило на выезде, "Инвента" уступила дома

Баскетболистки курских клубов накануне продолжили регулярный чемпионат женской премьер-лиги. «Динамо» в Новосибирске крупно переиграло одноклубниц – 90:45. Лучшая баскетболистка мира-2018 Брианна Стюарт набрала 25 очков, 14 баллов на счету Алены Кирилловой. Дабл-дабл у Тины Чарльз – 13 + 10 подборов, 12 очков заработала Анастасия Логунова.

«Инвента» в Курске проиграла бронзовому призёру прошлого чемпионата — «Надежде» из Оренбурга со счетом 61:77. Ударную тройку «Инвенты» составили Юлия Козик – 16 очков, Ольга Фролкина – 13 и Елизавета Шабанова – 12 баллов. У гостей дабл оформила Брионна Джонс – 27 очков и 11 подборов. Следующие матчи курские клубы проведут дома. «Динамо» 28 ноября примет в матче Евролиги турецкий «Фенербахче» из Стамбула. «Инвенту» 29 ноября дома ждёт ответная встреча с польской «Вислой» из Кракова в Кубке Европы. Начало игр в СКК в 19.00.