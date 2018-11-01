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    Курская область заняла 15-е место в рейтинге трезвости

    Сегодня, 12:25
    Курская область заняла 15-е место в рейтинге трезвости
    Самым «трезвым» регионом России стала Чечня, самым «пьющим» – Чукотка, следует из доклада «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2018», опубликованного на сайте федерального проекта «Трезвая Россия». Чечня, возглавившая рейтинг трезвости, набрала 12,78 балла. Следом идет Ингушетия с 12,82 балла. Замыкает тройку самых непьющих регионов Дагестан. В десятку также попали Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Белгородская область, Тюменская область, Ставропольский край, Волгоградская область, Республика Калмыкия. При этом Москва оказалась на 19-м месте, Санкт-Петербург расположился на 26-м. Самыми «нетрезвыми» регионами стали Чукотка, Магаданская область  и Ненецкий автономный округ. Курская область в этом рейтинге на 15-м месте.

     

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