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    Улицы Курска зимой будут убирать более 100 единиц техники

    Сегодня, 17:45
    Улицы Курска зимой будут убирать более 100 единиц техники
    В Курске выпал первый снег, и в городском комитете ЖКХ рассказали, кто будет убирать улицы этой зимой. Содержанием дорог и тротуаров в Центральном и Железнодорожном округах занимается «Предприятие по благоустройству города», а в Сеймском округе  - ООО «Интеграл-Строй». Предприятия переоборудовали технику для работы в зимний период. В общей сложности подготовлено 102 единицы техники. В ближайшее время предприятия закупят  ещё пять комбинированных дорожных машин. В достаточном объеме заготовили антигололёдную смесь из песка и соли. В этом году впервые закуплен и уже опробован на дорогах города новый противогололёдный реагент «Бионорд».

     

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