поиск по сайту
 

    Эксперты назвали дату возможной отставки губернатора Ставрополья

    Сегодня, 19:31
    Эксперты назвали дату возможной отставки губернатора Ставрополья

    Ставропольский губернатор Владимир Владимиров готовится уйти в отставку досрочно. Такое решение было принято в Кремле, сообщает «Московский монитор».

    Администрация президента может подобрать более сильного кандидата на предстоящих в сентябре 2019 года выборах губернатора Ставропольского края. На скорую отставку действующего главы региона Владимира Владимирова указывают сразу несколько федеральных СМИ и авторитетных Телеграм-каналов.

    Некоторые аналитики полагают, что о решении будет объявлено уже в январе или феврале 2019 года.

    В последние месяцы Владимиров демонстрирует ухудшающиеся показатели во всероссийских рейтингах губернаторов. Его команда плохо справляется с поставленными задачами и откровенно подводит самого губернатора.

    Вопросы вызывают бесконечные уголовные дела, которые возбуждают в отношении людей из ближнего круга Владимирова. Так, фигурантами уголовных дел в последнее время стали зампред правительства региона, два министра, несколько человек уровня заместителей министра, два полномочных представителя губернатора в муниципалитетах и другие высокопоставленные чиновники.

    Источники сообщают и об откровенно уголовном прошлом некоторых кадров из команды губернатора. Так, полпреда Сергея Бартынюка взяли с поличным при получении взятки в 15 миллионов рублей. Другого полпреда Андрея Уткина подозревают в мошенничестве. По некоторым данным, еще до назначения на эту должность он имел судимость. Ряд источников указывают на возможные связи бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева с организованной преступностью. И так далее.

    Разумеется, все это не может не раздражать Кремль. Первым явным признаком опалы действующего губернатора Ставрополья стал визит Владимира Путина в край, во время которого федеральные телеканалы старались не показывать Владимирова рядом с первым лицом. Эксперты восприняли это как знак скорой отставки главы региона, отмечает «Независимая газета».

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама