Эксперты назвали дату возможной отставки губернатора Ставрополья

Ставропольский губернатор Владимир Владимиров готовится уйти в отставку досрочно. Такое решение было принято в Кремле, сообщает «Московский монитор».

Администрация президента может подобрать более сильного кандидата на предстоящих в сентябре 2019 года выборах губернатора Ставропольского края. На скорую отставку действующего главы региона Владимира Владимирова указывают сразу несколько федеральных СМИ и авторитетных Телеграм-каналов.

Некоторые аналитики полагают, что о решении будет объявлено уже в январе или феврале 2019 года.

В последние месяцы Владимиров демонстрирует ухудшающиеся показатели во всероссийских рейтингах губернаторов. Его команда плохо справляется с поставленными задачами и откровенно подводит самого губернатора.

Вопросы вызывают бесконечные уголовные дела, которые возбуждают в отношении людей из ближнего круга Владимирова. Так, фигурантами уголовных дел в последнее время стали зампред правительства региона, два министра, несколько человек уровня заместителей министра, два полномочных представителя губернатора в муниципалитетах и другие высокопоставленные чиновники.

Источники сообщают и об откровенно уголовном прошлом некоторых кадров из команды губернатора. Так, полпреда Сергея Бартынюка взяли с поличным при получении взятки в 15 миллионов рублей. Другого полпреда Андрея Уткина подозревают в мошенничестве. По некоторым данным, еще до назначения на эту должность он имел судимость. Ряд источников указывают на возможные связи бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева с организованной преступностью. И так далее.

Разумеется, все это не может не раздражать Кремль. Первым явным признаком опалы действующего губернатора Ставрополья стал визит Владимира Путина в край, во время которого федеральные телеканалы старались не показывать Владимирова рядом с первым лицом. Эксперты восприняли это как знак скорой отставки главы региона, отмечает «Независимая газета».