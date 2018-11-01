В курских кальянных полицейские встретили подростков

Полицейские провели профилактический рейд по 8 кальянным клубам в центре Курска. Стражи порядка проверили заведения на предмет реализации гостям запрещённых к обороту веществ и изучили круг посетителей, среди которых нередко встречаются несовершеннолетние. На момент проверки наркотических средств в клубах не обнаружили. Но среди клиентов оказалось несколько подростков. Инспекторы ПДН связались с родителями и порекомендовали более тщательно следить, где и как проводят время их дети.

В УМВД подчеркнули: детям до 16 лет запрещено находиться на улице без сопровождения родителей или иных законных представителей с 22 часов до 6 утра. За это нарушение на родителей может быть составлен административный протокол и наложен штраф до 1000 рублей. Если подростки распивают спиртное, курят в общественном месте или находятся в состоянии алкогольного опьянения, у сотрудников правоохранительных органов появляются основания для доставления их в отдел полиции и привлечения к административной ответственности. В этом случае законом предусмотрен штраф до 2000 рублей. Также несовершеннолетний правонарушитель будет поставлен на учёт в отделе полиции по месту жительства, а в качестве наказания может быть помещён на срок до 48 часов в центр временного содержания УМВД России по Курской области.