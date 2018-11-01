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    Курянка победила в конкурсе «Молодой предприниматель России»

    Вчера, 14:19
    Курянка победила в конкурсе «Молодой предприниматель России»

    Курянка Анна Харитонова в числе победителей федерального этапа конкурса «Молодой предприниматель России». Она заняла первое место в номинации «Инновационное предпринимательство». За призовые места боролись 120 бизнесменов со всей страны. Курскую область представляли четыре человека. В Москве конкурсанты защищали свои бизнес-проекты перед федеральными экспертами. Лучших выбирали в 8 номинациях: «Франчайзинг», «Производство», «Инновационное предпринимательство», «Социальное предпринимательство», «Торговля», «Сфера услуг», «Интернет предпринимательство» и «Сельскохозяйственное предпринимательство». Анна Харитонова участвовала в конкурсе с бизнес-проектом «Реклама на кнопке вызова лифта и табло с отчётом этажей». Уникальную конструкцию для рекламы она придумала и запатентовала в 2012 году. Ее проект стал настолько успешен, что сейчас средний чек франшизы – 600 тысяч рублей. Курская область впервые удостоилась первого места за всю историю существования конкурса. 

     

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