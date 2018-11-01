В Курской области снижается рождаемость. За 9 месяцев этого года на свет появилось 7768 малышей. Это на 4,5 процента меньше, чем за тот же период 2017-го – отметили в Курскстате. Более 5,5 тысяч младенцев родились в городах, свыше 2 тысяч – в сельской местности. Коэффициент рождаемости составил в целом по области 9,3 родившихся на 1000 человек населения. Лидерами по рождаемости за январь-сентябрь 2018 года стали Поныровский, Фатежский и Солнцевский районы. Среди городов Курской области по рождаемости лидирует Курчатов, в котором за 9 месяцев на каждую 1000 человек населения пришлось 11,1 родившихся, что выше уровня прошлого года на 3,7%.