поиск по сайту
 

    За секс с 13-летней девочкой под суд идет 19-летний курянин

    Сегодня, 14:12
    За секс с 13-летней девочкой под суд идет 19-летний курянин
    Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего курянина, которого обвиняют в половом сношении с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста. По данным СК, в сентябре молодой человек по обоюдному согласию 5 раз вступал в интимную связь с 13-летней знакомой. Всё происходило в доме потерпевшей, когда ее мать отсутствовала. О преступлении стало известно в ходе проводимых сотрудниками полиции профилактических мероприятий. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направили в суд.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама