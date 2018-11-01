За секс с 13-летней девочкой под суд идет 19-летний курянин

Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего курянина, которого обвиняют в половом сношении с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста. По данным СК, в сентябре молодой человек по обоюдному согласию 5 раз вступал в интимную связь с 13-летней знакомой. Всё происходило в доме потерпевшей, когда ее мать отсутствовала. О преступлении стало известно в ходе проводимых сотрудниками полиции профилактических мероприятий. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направили в суд.



