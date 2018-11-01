Какая прибавка ждёт сегодняшних пенсионеров с 1 января 2019 года

В последнее время участились вопросы о том, все ли пенсионеры получат с 1 января 2019 года прибавку в размере 1 000 рублей.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области поясняет, что, прежде всего, речь идёт о получателях страховой (трудовой) пенсии.

Данное увеличение размера пенсии будет происходить за счет индексации в размере выше, чем процент инфляции за предыдущий год. Отличие от индексации, которая производится по действующему законодательству, заключается в том, что смещается её срок (по действующему законодательству с 1 февраля и с 1 апреля). В период с 2019 по 2024 годы это будет происходить с 1 января. Второе отличие – индексация будет производиться не по фактическому проценту инфляции, а выше.

Увеличение на 1 000 рублей является результатом индексации среднего размера пенсии неработающего получателя страховой (трудовой) пенсии по старости по стране, который равен в 2018 году 14 414 руб. на коэффициент индексации 7,05%, предусмотренный в новом законе на 2019 год (14 414 х 7,05 = 1 016 руб.). А так как у каждого размер пенсии индивидуальный, у кого-то больше этой средней величины, у кого-то меньше, поэтому для каждого пенсионера результат индексации будет свой, в зависимости от размера пенсии. Соответственно, на обещанную 1 000 рублей могут рассчитывать пенсионеры, которые сейчас получают пенсию на уровне среднего размера по стране - 14 414 рублей.

Если величина пенсионного обеспечения гражданина больше этой суммы, то размер прибавки для него будет больше, чем 1 000 рублей. И наоборот: если пенсия меньше средней величины, то с 2019 года она будет увеличена меньше, чем на 1 000 рублей.

В Курской области средний размер пенсии получателей страховых (трудовых) пенсий по старости в 2018 году ниже этого показателя и составляет 13 438 руб. Следовательно, в среднем сумма ежемесячного увеличения наших получателей пенсии по старости (неработающих) не превысит 1 000 рублей, и составит 947,3 рубля. При этом более 30% из числа указанных получателей будут иметь прибавку более 1 000 рублей.

Размер начисленной пенсии работающим пенсионерам также подлежит индексации, но поскольку выплата пенсии, начиная с 2016 года, осуществляется им без учета ежегодных индексаций, выплата в повышенном размере им производиться не будет – они по-прежнему в период работы будут получать размер пенсии без индексации. Проиндексированный размер им будет выплачиваться по завершению трудовой деятельности спустя три месяца, но с единовременной доплатой разницы за эти три месяца.

В порядок индексации пенсий получателям государственных пенсий изменений не вносится. Им индексация размера пенсий производится ежегодно с 1 апреля.



